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Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı

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Polonya'da kış mevsimi tüm ülkeyi etkisi altına alırken, termometreler bazı bölgelerde geceleri eksi 25 dereceyi gösterdi.

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