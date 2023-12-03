Anasayfa Video Galeriler Gündem Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:55 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 22:55 Polonya'da kış mevsimi tüm ülkeyi etkisi altına alırken, termometreler bazı bölgelerde geceleri eksi 25 dereceyi gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656cdd3aacb4a728530353c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar Düğün konvoyu demeye bin şahit lazım: Yolu kesip silahları peş peşe ateşlediler Cem Davran’ın ''Cumhuriyet'' çıkışı gündeme damgasını vurdu Yine Esenyurt, yine günlük kiralık ev, yine vahşet Yakışıklı Güvenlik ve Xorto hayranlarıyla buluştu, ortalık karıştı! Boks maçını aratmayan kavga kamerada Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu