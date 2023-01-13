Anasayfa Video Galeriler Gündem Terör bitti, 33 yıl sonra köylerine geri dönüyor Terör bitti, 33 yıl sonra köylerine geri dönüyor 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 14:20 Güncelleme: 13 Ocak 2023 Cuma 14:20 Şırnak’ta iç güvenlik operasyonları çerçevesinde terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler, 33 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı. Ezidiler, güvenlik ortamıyla topraklarına dönüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c13e7dfa077f4c0f15d2a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı İstanbul'da silahlı saldırı kamerada! Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı