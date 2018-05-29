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  3. 29 Mayıs 2018 21:55

"Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz"

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programında askerlere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programında askerlere hitap etti. Terörle mücadelede kararlılık...

Bilgin Pro
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