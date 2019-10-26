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  3. 26 Ekim 2019 12:25

Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlara saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Almanya'da Türk vatandaşlarını darp etti. 'Türk bunlar, ölsünler' diyerek Türklere saldırdı.

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