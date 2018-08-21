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  3. 21 Ağustos 2018 21:20

Terör örgütü PKK’dan hain tuzak: Mayına basan kadın ağır yaralı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı. Köylülerin haber...

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