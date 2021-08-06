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Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği füzeli saldırıda 17 kişi yaralandı.

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