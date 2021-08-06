Anasayfa Video Galeriler Gündem Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 11:05 Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği füzeli saldırıda 17 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610ced5bedd0061d2b0e9273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR D-100'de trafiği kilitleyen kaza İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu Halk TV ekibine saldırı şoku: Canlı yayını bastılar Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu Kadıköy Belediyesi'nden orman yangınlarıyla mücadeleye için 3. ekibini yola çıktı