  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Aralık 2018 12:15

“Terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi” dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen...

Bilgin Pro
Video Galeri
İtfaiye ekibi kedi için seferber oldu
İtfaiye ekibi kedi için seferber oldu
Video Galeri
Kuzey Irak’a hava harekatı: 10 terörist daha
Kuzey Irak’a hava harekatı: 10 terörist daha
Video Galeri
Otoyolda feci kaza
Otoyolda feci kaza
Video Galeri
Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı
Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı
Video Galeri
Kaza sonrası seferler yeniden başladı
Kaza sonrası seferler yeniden başladı
Video Galeri
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM