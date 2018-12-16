“Terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi”
16 Aralık 2018 12:15
“Terör örgütünde çok ciddi kırılmalar meydana geldi”
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi” dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen...