  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Ağustos 2019 14:20

Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’

Mardin, Batman ve Şırnak’ta düğmeye basılan ’Kıran-2 Operasyonu’ için bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve illerin valileri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen operasyon hakkında bilgilendirildi. Jandarma, polis ve güvenlik korucularının ortak katılımıyla Mardin, Batman ve...

Video Galeri
Milli Savunma Bakanlığından Büyük Taarruz paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı
Video Galeri
Putin'den Erdoğan'a: Bunu alırsan limuzini hediye ederim
Putin'den Erdoğan'a: Bunu alırsan limuzini hediye ederim
Video Galeri
Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi
Tabutta 300 kilogram esrar ele geçirildi
Video Galeri
Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
Video Galeri
TEM'de makas faciası ! Trafik canavarı bakın kim çıktı
TEM'de makas faciası ! Trafik canavarı bakın kim çıktı
Video Galeri
Uçak mezarlığı havadan görüntülendi
Uçak mezarlığı havadan görüntülendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM