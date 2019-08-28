Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’
28 Ağustos 2019 14:20
Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’
Mardin, Batman ve Şırnak’ta düğmeye basılan ’Kıran-2 Operasyonu’ için bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve illerin valileri, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen operasyon hakkında bilgilendirildi. Jandarma, polis ve güvenlik korucularının ortak katılımıyla Mardin, Batman ve...