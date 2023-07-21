Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha!

Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...

Sığınmacıları bu yüzer kafese koyacaklar!

Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın dudak dudağa aşk sahnesi olay oldu

Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor!