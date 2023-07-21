Anasayfa Video Galeriler Gündem Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha! Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha! 21 Temmuz 2023 Cuma Saat: 12:25 Güncelleme: 21 Temmuz 2023 Cuma 12:25 İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ba4f096562be27992ee1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir vurguncu müteahhit skandalı: Aynı evi birden fazla kişiye satmış! İstanbul'a 200 yeni metrobüs geliyor Canlı yayında gazeteci ve eski bakan birbirine girdi Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan'ın dudak dudağa aşk sahnesi olay oldu İstanbul'da silahlı kavga! Yaralılar var TEM'deki yol çalışması TEM'i de D-100'ü de kilitledi Adana'da 10 katlı bina 7 saniyede yıkıldı! Burası Türkiye'nin en renkli tarlası! Binlercesi güneşe bırakıldı Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi