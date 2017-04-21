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  3. 21 Nisan 2017 20:50

Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda ele geçirilen 1 sığınak ve 2 depoda, kentin haritası, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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