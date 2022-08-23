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Terör propagandası yapan PKK'lılara şafak baskını

Ankara'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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