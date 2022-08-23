Anasayfa Video Galeriler Gündem Terör propagandası yapan PKK'lılara şafak baskını Terör propagandası yapan PKK'lılara şafak baskını 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:00 Ankara'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304972a5941ad3719711e67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hukuk bürosunda yangın paniği SGK memuru evinde ölü bulundu İstanbul trafiğinde maganda sürücü dehşeti kamerada! Yaralılar var 1 Eylül için geri sayım başladı! Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor Süper yatın batma anı kamerada! Denizin dibini boyladı İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti: 2 polis yaralı Gaziantep'te hayatını kaybeden muhabirlerin son görüntüleri ortaya çıktı Bir kadına şiddet olayı daha! Eski sevgilisi genç kadına dehşeti yaşattı Küçük çocuk balkondan yere çakıldı! Dehşet dolu anlar kamerada