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  4. Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu

Terör saldırısı sandılar! Doğalgaz patladı, ev yerle bir oldu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı bina çökerken, enkaz altında kalan 3 kişilik aile ise yaralı kurtarıldı.

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