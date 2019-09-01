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  3. 01 Eylül 2019 15:20

Terörden arındırılan Kefrun Kalesi dağcı ve yamaç paraşütçülerini bekliyor

Diyarbakır, Muş ve Bingöl üçgeninde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kefrun Kalesi, bölgenin terörden arındırılmasının ardından dağcı ve yamaç paraşütçülerinin ziyaretini bekliyor. 1990 yıllarında terör örgütü PKK’nın yuvası haline gelen Kefrun Kalesibölgesinde daha sonra düzenlenen başarılı operasyonlar ile teröristlerin tamamen temizlenmesi ile huzur sağlandı. Yaklaşık 1...

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