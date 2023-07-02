Anasayfa Video Galeriler Gündem Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Terörden temizlenen cennette muhteşem festival 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:50 Güncelleme: 02 Temmuz 2023 Pazar 21:50 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen '5. Cilo Fest'e vatandaşlar akın etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a1c6ed1a1244178b0a6283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı! 137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu İstanbul'da dev yangın!