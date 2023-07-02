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Terörden temizlenen cennette muhteşem festival

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen '5. Cilo Fest'e vatandaşlar akın etti.

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