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  3. 06 Mayıs 2017 15:20

Terörden temizlenen yaylada piknik keyfi

Hakkari’de sürdürülen kapsamlı operasyonlar sonucu terörden temizlenen yaylalar piknikçilerin akınına uğruyor.

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İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
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Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
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Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
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Kırıkkalede tren vagonu devrildi: 1 ölü
Kırıkkalede tren vagonu devrildi: 1 ölü
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Kamyonun açık unutulan arka kapağı 2 kişiyi hastanelik etti
Kamyonun açık unutulan arka kapağı 2 kişiyi hastanelik etti
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Porno yıldızına köpek balığı saldırdı
Porno yıldızına köpek balığının saldırdığı an kamerada