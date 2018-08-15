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  3. 15 Ağustos 2018 15:25

Teröre büyük darbe: 20’si sözde lider kadroda 94 terörist...

Tunceli’de, 2018’de 18’i aranan 20’si sözde lider kadroda olmak üzere 94 terörist etkisiz hale getirildi, 65 bin mühimmat ele geçirildi, 110 sığınak imha edildi.Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne karşı 2017 yılında yaptığı başarılı operasyonları 2018 yılında da aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor. Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de de 2018’de...

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