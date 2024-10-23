Anasayfa Video Galeriler Gündem Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 08:30 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 08:30 Eli kanlı terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinası getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67188a0f40121347b30783a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum'' Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz'' Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür'' İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği