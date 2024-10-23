  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi

Terörist Gülen'in cenazesi için ''çok gizli'' çalışma görüntülendi

Güncelleme:

Eli kanlı terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinası getirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum''
Milli voleybolcu İlke Naz Hoş babasının saldırısına uğradı: ''Ölmek istemiyorum''
Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti
Ünlü profesör ''aman aman'' diyerek 112 yıl sonra aynı noktay işaret etti
Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi
Karadeniz'de büyük korku: Yerdeki çatlaklar sonrası, evler tahliye edildi
Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz''
Skandal üstüne skandal: ''29 Ekim’de sayın Öcalan’ın sesini duyabiliriz''
Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü
Öğrenci yurdunda patlama: Bir öğrenci ölümden döndü
Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada
Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada
Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti
Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada: Takip edip, katletti
Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür''
Özdağ: ''Gün, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür''
İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği
İstanbul'da iş merkezinde yangın paniği