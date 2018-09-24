CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ / DERBİDE 2 GOL VAR !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Eylül 2018 20:50

Terörist Yusuf Nazik tutuklandı

Ankara Adliyesine getirilen Reyhanlı’daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Reyhanlı’da 53 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde...

Bilgin Pro
Video Galeri
Sadaka kutusunu böyle çaldı
Sadaka kutusunu böyle çaldı
Video Galeri
Takımlar, Ülker Stadyumu’na geldi
Takımlar, Ülker Stadyumu’na geldi
Video Galeri
Duygusal kavuşma
Duygusal kavuşma
Video Galeri
Acil servisteki kavga kamerada
Acil servisteki kavga kamerada
Video Galeri
Beşiktaş taraftarı otobüslerle Kadıköy’e gönderildi
Beşiktaş taraftarı otobüslerle Kadıköy’e gönderildi
Video Galeri
Fenerbahçeli taraftarlar stadyuma gelmeye başladı
Fenerbahçeli taraftarlar stadyuma gelmeye başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM