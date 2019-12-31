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  3. 31 Aralık 2019 20:55

Teröristin cep telefonundan çıkanlar kan dondurdu !

Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan 5 IŞİD'li terörist yakalandı. Teröristlerin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu.

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