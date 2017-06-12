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  3. 12 Haziran 2017 13:45

Teröristler böyle teslim oldu!

HAKKARİ Şemdinli kırsalında dün teslim olan 2'si 4 teröristin görüntüleri ortaya çıktı.

Video Galeri
Teröristler böyle teslim oldu
Teröristler böyle teslim oldu
Video Galeri
Zehirlenen askerler taburcu edildi
Zehirlenen askerler taburcu edildi
Video Galeri
İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
İstanbulun göbeğinde genç kızın içler acısı hali
Video Galeri
'Ramazanda macunsuz da olsa diş fırçalanmalı'
'Ramazanda macunsuz da olsa diş fırçalanmalı'
Video Galeri
Lüks araç operasyonunda gyrocopter ele geçirildi
Lüks araç operasyonunda gyrocopter ele geçirildi
Video Galeri
Konyada dehşet! Girdiği evde 5 kişiyi öldürdü
Konyada dehşet! Girdiği evde 5 kişiyi öldürdü