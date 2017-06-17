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  3. 17 Haziran 2017 18:45

Teröristler böyle teslim oldu

SİİRT'in Pervari İlçesi'nin Herekol Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist ölü ele geçirildi, 6 terörist de silah ve mühimmatı ile birlikte teslim oldu.

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