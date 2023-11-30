Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir zamanlar terör yuvası olan bölge, huzurun sağlanmasıyla vatandaşlar için mesire alanı ve halı saha oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6568425c32bc41ca0e01f503" allowfullscreen></iframe>