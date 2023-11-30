Anasayfa Video Galeriler Gündem Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor! Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor! 30 Kasım 2023 Perşembe Saat: 11:05 Güncelleme: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:05 Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir zamanlar terör yuvası olan bölge, huzurun sağlanmasıyla vatandaşlar için mesire alanı ve halı saha oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6568425c32bc41ca0e01f503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşete düşüren olay: Durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı Türkiye'nin yeşil cenneti Uzungöl, beyaz gelinliğini giydi Deprem konutlarında sona doğru! Ocak ayında teslim edilecek İstanbul'da 14 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar kamerada İstanbul'da tarihi bina yağışlara dayanamayıp çöktü 46 ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litreye el konuldu ''Sen misin ablamı taciz eden'' deyip ateşe verdi ''Çakmacılara'' operasyon! 70 milyon TL'lik ürün ele geçirildi Bursa'da sağanak yağış sel oldu; araçlar, evler sular altında!