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  4. Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor!

Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor!

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir zamanlar terör yuvası olan bölge, huzurun sağlanmasıyla vatandaşlar için mesire alanı ve halı saha oldu.

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