Anasayfa Video Galeriler Gündem Teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesini ateşe verdi Teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesini ateşe verdi 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 08:45 Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630317ee46fb882bb533c453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı Vali paylaştı: İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video 6'lı masadan ortak paylaşım Yolcu otobüsü alev topuna döndü Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü ''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi''