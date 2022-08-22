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Teröristler Pençe-Kilit Operasyonu bölgesini ateşe verdi

Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı.

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