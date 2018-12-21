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  3. 21 Aralık 2018 15:33

Teröristler böyle görüntülendi ! Drone'a ateş açtılar

Sınır hattında terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri görüntüleyen TRT'nin drone kamerasına ateş açıldı.

Bilgin Pro
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