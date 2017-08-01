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  3. 01 Ağustos 2017 13:45

Teröristlerden ilginç taktik: Uzaylı PKKlı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Ağar, folyolu teröristin neden öyle giyindiğini açıkladı.

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Video Galeri
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Video Galeri
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