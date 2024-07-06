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  4. Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini, 2 PKK'lı teröristinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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