Anasayfa Video Galeriler Gündem Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 17:36 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini, 2 PKK'lı teröristinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6689566e36a77835220ef683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim'' Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor