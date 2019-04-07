  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Nisan 2019 15:15

Teröristlere bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." (İHA)

Video Galeri
Bolu Belediye Başkanı Özcan ''Suriyeli'' sözünü tutacak mı ?
Bolu Belediye Başkanı Özcan ''Suriyeli'' sözünü tutacak mı ?
Video Galeri
Gezmekten sıkılıp reçel işine girdiler
Gezmekten sıkılıp reçel işine girdiler
Video Galeri
Sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi
Video Galeri
42 yıldır girdiği bütün seçimi kazandı
42 yıldır girdiği bütün seçimi kazandı
Video Galeri
Çocuğunu göremeyince intihara kalkıştı
Çocuğunu göremeyince intihara kalkıştı
Video Galeri
Başlık parası için çaldık”
"Başlık parası için çaldık”
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM