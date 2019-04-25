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  3. 25 Nisan 2019 12:30

Teröristlere bir darbe daha

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." (İHA)

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