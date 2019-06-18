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  3. 18 Haziran 2019 15:50

Teröristlere korku salan kahraman koruculardan mehter takımı

Bitlis’in Mutki ilçesinde terör örgütüne karşı başarılı operasyonlara imza atan güvenlik korucularından mehter takımı oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay önce Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu tarafından planlanan mehteran takımı, ilçedeki Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu tarafından çalıştırılıyor. İlçede görev yapan bin 250 korucu arasından müzik...

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