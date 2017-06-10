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  3. 10 Haziran 2017 00:15

Teröristlerin katlettiği Şenay öğretmenin söylediği türkü yürekleri dağladı

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitiren müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki baba evinde yas var.

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Adalet Bakanı Bozdağ: "FETÖden tutuklu 50 bin 402 kişi var"
Adalet Bakanı Bozdağ: "FETÖden tutuklu 50 bin 402 kişi var"
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Mescidi Aksada cuma coşkusu
Mescidi Aksada cuma coşkusu
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Mescidi Aksada cuma coşkusu
Mescidi Aksada cuma coşkusu
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Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Beyoğlunda iki grup arasında silahlı çatışma: 3 yaralı
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Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
Aybüke öğretmenin türküsü yürekleri parçaladı
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Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi
Fransız gazeteci Depardon, Atatürk Havalimanına getirildi