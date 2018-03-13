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  3. 13 Mart 2018 11:00

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye tepesindeki teröristlere ait kulelerden birisi, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi. Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)

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