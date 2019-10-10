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  3. 10 Ekim 2019 19:00

Teröristlerin vurulma anı görüntülendi !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yaptığı Barış Pınar Harekatı'nda havan topu saldırısı yapan PKK/YPG'lilerin kamyoneti vuruldu. Araç kullanılmaz hale geldi.

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