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  3. 11 Ekim 2019 11:10

Terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 312 kilogram esrar, 1 milyon 337 bin 533 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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