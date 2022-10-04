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  4. Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK!

Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'daki gösteri uçuşu ile nefesleri kesti...

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