Anasayfa Video Galeriler Gündem Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! 04 Ekim 2022 Salı Saat: 15:00 Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'daki gösteri uçuşu ile nefesleri kesti... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633c20577901bc7b7a3d27f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak davet İstanbul Boğazı'nda kıyıdan oltayla köpekbalığı yakalandı Gelin arabasından zarf isteyen çocuklara tekme tokat dayak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi BTP lideri Baş: ''Türkiye ekonomi modeli diye bir şey aslında yok'' Trafik magandası otobüsün önünü kesti AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı KYK kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntü Şehir magandaları kamerada! İstanbul trafiğinde 7 kişi bir olup saldırdı