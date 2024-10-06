Anasayfa Video Galeriler Gündem Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti 06 Ekim 2024 Pazar Saat: 12:26 Güncelleme: 06 Ekim 2024 Pazar 12:26 İstanbul'da, Sultangazi Cebeci Tüneli'nde iddiaya göre ters yönden girip, son sürat yarış yapan iki motosiklet otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670257b4f9ddc2f6d603e143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı