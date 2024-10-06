Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul'da, Sultangazi Cebeci Tüneli'nde iddiaya göre ters yönden girip, son sürat yarış yapan iki motosiklet otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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