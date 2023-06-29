  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var

Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar
AK Parti ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar
Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı... Bayramda ziyaretçi akınına uğradı
Bir şehir hastanesi daha hizmete açılıyor! Tarih verildi
Uzmanından kurban eti uyarısı! Bu hatayı yapmayın
Festivalde facia! Elektrik akımına kapılarak can verdiler
Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü
İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!''
Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü