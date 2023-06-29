Anasayfa Video Galeriler Gündem Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:45 İstanbul Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d52b1ad751029523e6d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar AK Parti ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı... Bayramda ziyaretçi akınına uğradı Bir şehir hastanesi daha hizmete açılıyor! Tarih verildi Uzmanından kurban eti uyarısı! Bu hatayı yapmayın Festivalde facia! Elektrik akımına kapılarak can verdiler Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü