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  4. Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi

Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi

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Yalova'da bulunan Beşiktaş tersanesinde çalışan iki işçi, bakım ve boya yapmak için bindiği platformun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

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