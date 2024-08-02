Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi

Yalova'da bulunan Beşiktaş tersanesinde çalışan iki işçi, bakım ve boya yapmak için bindiği platformun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

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