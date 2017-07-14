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  3. 14 Temmuz 2017 20:45

Tersaneden yeni çıkan gemi kıyıya sürüklendi

Boğaz'ın Sarıyer açıklarında römorkör yardımıyla tersaneye çekilen bir kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. Gemi kıyıya 250 metre kala tekrar römorkörün kontrolüne girerken, büyük bir faciadan dönüldü.

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