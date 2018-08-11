Tersten giden halk otobüsü dehşeti kameraya yansıdı
11 Ağustos 2018 12:55
Tersten giden halk otobüsü dehşeti kameraya yansıdı
Bursa’da milli bisikletçinin ağır yaralanmasına sebep olan halk otobüsünün ters yönden gitmesi ve kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam sporu için Lefkoşa caddesinden Orhaneli istikametine pedal çeviren profesyonel bisikletçi Mustafa Tüysüz’e,(22) ters yöne giren E.M.A. idaresindeki...