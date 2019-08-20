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  3. 20 Ağustos 2019 15:21

Tesise dadanan ayılara bal testi yaptı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, tesise dadanan ayıları 4 çeşit bal ile teste tabii tuttu. O anları kaydeden Sedef, ayının her defasında Anzer balını tercih ettiğini gördü.

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