Anasayfa Video Galeriler Gündem Teşkilat dizisinde Squid Game satrancı Teşkilat dizisinde Squid Game satrancı 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 07:50 TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61972d13824bfc53c874bee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu Canlı yayında ''Nagehan Alçı'' şov! İzleyici neye uğradığını şaşırdı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 temmuz ABD ve BAE talimatı ile oldu AK Partili Bülent Arınç 10 bin dolar iddiaları için çarpıcı sözler Neslihan'ı vahşice katleden zanlı yakalandı Faiz kararı sonrası çarpıcı iddia: ''İstifa ve görevden almalar olabilir'' Ankara’da patlama! 2 ölü, 4 de yaralı var! İnternetten fotoğraf makinesi sipariş etti, bakın yerine ne geldi! Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti