Anasayfa Video Galeriler Gündem Teşkilat dizisine damga vuran F-16 sahnesi Teşkilat dizisine damga vuran F-16 sahnesi 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 07:35 TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'a Türk F-16'larının sahnesi damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608f7d8fba402013bd266e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahte izin belgesi pahalıya patladı Tam kapanmanın ilk Pazartesi'si... Trafik durdu! Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler