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Teşkilat dizisine damga vuran F-16 sahnesi

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'a Türk F-16'larının sahnesi damgasını vurdu.

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