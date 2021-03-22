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Teşkilat'a damgasını vuran sahne

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat'ta dün akşam Berlin'e gizli operasyon düzenleyen Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu.

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