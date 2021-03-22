Anasayfa Video Galeriler Gündem Teşkilat'a damgasını vuran sahne Teşkilat'a damgasını vuran sahne 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 07:50 TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat'ta dün akşam Berlin'e gizli operasyon düzenleyen Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6058220f97549c28de398773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt