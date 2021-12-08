Anasayfa Video Galeriler Gündem Teşkilat'ta çok konuşulacak sahne! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor? Teşkilat'ta çok konuşulacak sahne! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor? 08 Aralık 2021 Çarşamba Saat: 12:15 TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, MİT ajanı Serdar'ın başına silah dayadığı sahne dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b077bba0ac22210740cfc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet'ten ''Öp beni, tut beni'' bestesine ilk yorum Erdoğan unuttu, Akar hatırlattı İstanbul’da korkunç kaza kamerada- 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi İstanbul'da yabancılardan oluşan yasadışı organ nakli şebekesine operasyon Metro'da inanılmaz kaza! Araç merdivenlerden istasyona uçtu, gören gözlerine inanamadı İstanbul'da kırmızı ışıkta kanlı pusu Başıboş atlar trafiği savaş alanına çevirdi Hüseyin Baş: ''Partilerin isimlerini yere düşürmeyin'' Meraklı komşular yangını izlerken zehirlendi