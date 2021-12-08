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  4. Teşkilat'ta çok konuşulacak sahne! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor?

Teşkilat'ta çok konuşulacak sahne! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, MİT ajanı Serdar'ın başına silah dayadığı sahne dikkat çekti.

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