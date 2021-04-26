Anasayfa Video Galeriler Gündem Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte! Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte! 26 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 14:21 ‘Teşkilat’, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6086a2282c56b57a07790d97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vebitcoin'in sahibinin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı ''Kocam beni öldürecek'' deyip kaçmıştı; kurtarıldı! 36 yılda tedirgin eden değişim! Uydu görüntülerine yansıdı Çocuk gelin kavgası kamerada ''Kocam beni öldürecek'' deyip kaçmıştı; kurtarıldı! Nihat Hatipoğlu canlı yayında ne diyeceğini bilemedi! Öğretmenin ''yanlış yapmışsın'' dediği resim viral oldu Kalabalığın arasına dalan aracı, uçan tekme atarak durdurdu Hekimoğlu dizisinde final öncesi sürpriz ayrılık