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  4. Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte!

Teşkilat’ta plan tıkır tıkır işledi, Fadi panikte!

‘Teşkilat’, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

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