Anasayfa Video Galeriler Gündem Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:20 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 22:20 Mersin'de 'Tesla' marka aracıyla drift atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, araç da trafikten men edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652c3b7b9b01c3619244ca03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi İzmir'de orman yangını Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu