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Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu

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Mersin'de 'Tesla' marka aracıyla drift atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, araç da trafikten men edildi.

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