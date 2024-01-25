Anasayfa Video Galeriler Gündem Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 17:05 ABD'nin San Diego kentinde su basan yolda ilerleyen Tesla, sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b26ac3a609fd0bd1018743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da şiddetli deprem Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı? MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı