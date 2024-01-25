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  4. Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

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ABD'nin San Diego kentinde su basan yolda ilerleyen Tesla, sosyal medyada gündem oldu.

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