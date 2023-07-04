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  4. Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7

Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7

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Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden Çin merkezli BYD (Build Your Dreams), yeni elektrikli aracı Denza N7’yi tanıttı.

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