Anasayfa Video Galeriler Gündem Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:55 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 12:55 Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden Çin merkezli BYD (Build Your Dreams), yeni elektrikli aracı Denza N7’yi tanıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a3ec8fa385546e402e6963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!'' Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü Yetkililer uyarıyor ama dinleyen yok! Ölümüne serinlediler Örümcek adam gibi tırmanan hırsız, ev sahibine yakalanınca... FETÖ firarisinin ''oyununu'' polis bozdu Taksim'de rehine krizi! Özel harekat müdahale etti