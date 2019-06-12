’Teslim ol’ çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi
12 Haziran 2019 15:45
’Teslim ol’ çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, ‘teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi. Bugün saat 12.30 sıralarında bir grup bölücü...