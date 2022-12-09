Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar''
Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar''
Terör örgütünden kaçarak teslim olan kadın terörist, yaşadıklarını CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya anlattı. Örgüte katılımın azaldığını söyleyen terörist, ''Geliş yok önceden Suriye'den gelenler vardı şimdi o bile yok Suriye'den bile gelmiyorlar. Gelen yoktu giden de yoktu o yüzden zaten ablukaya alınıyor alan hepsi TSK'nın elinde.'' dedi.